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Хорватия — Чехия, результат матча 18 июня 2021, счёт 1:1, чемпионат Европы по футболу 2020

Хорватия и Чехия сыграли вничью. Ловрен «привёз» пенальти
Максим Хрущ
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Сегодня, 18 июня, сборная Хорватии встретилась с национальной командой Чехии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершился ничьей 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

Счёт в матче на 36-й минуте открыла сборная Чехии. Гол забил Патрик Шик, реализовавший пенальти. Одиннадцатиметровый в ворота Хорватии был назначен за фол защитника «Зенита» Деяна Ловрена. Сборная Хорватии сравняла счёт на 47-й минуте. Автором гола стал полузащитник Иван Перишич. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

Напомним, в группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии, очная встреча которых состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа D. 2-й тур
18 июня 2021, пятница. 19:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Чехия
0:1 Шик – 37' (пен)   1:1 Перишич – 47'
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