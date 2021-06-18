Салихова — о возможном трансфере Цоуфала в «Спартак»: Газизов решил, что он не звезда

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что клуб рассматривал покупку защитника «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Чехии Владимира Цоуфала, однако экс-генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов не захотел приобретать игрока.

«Газизов решил, что этот футболист — не звезда. Ему очень хотелось привезти такого, «какого никогда не было в «Спартаке» (это дословно). Второй — француз. Поэтому привёз Кокорина», — написала Салихова в своём телеграм-канале, приложив скриншот переписки на тему трансфера Цоуфала.

28-летний чешский защитник провёл в минувшем сезоне английской Премьер-лиги 34 матча и сделал семь голевых передач. Цоуфал присоединился к «Вест Хэму» в 2020 году. До этого Владимир выступал в пражской «Славии».