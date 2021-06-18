«Все мы хотим большего». Крал — о ничьей в матче Хорватия — Чехия на Евро-2020

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал поделился эмоциями от ничейного результата в матче второго тура группового этапа Евро-2020 со сборной Хорватии (1:1).

«Хороший шаг вперёд, но мы все хотим большего. Готовимся к следующей игре», — написал Крал на своей странице в "Твиттере".

Счёт в матче на 36-й минуте открыла сборная Чехии. Гол забил Патрик Шик, реализовавший пенальти. Одиннадцатиметровый в ворота Хорватии был назначен за фол защитника «Зенита» Деяна Ловрена. Сборная Хорватии сравняла счёт на 47-й минуте. Автором гола стал полузащитник Иван Перишич. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.



Напомним, в группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии, очная встреча которых состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.