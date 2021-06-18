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Тренер «Зенита»: Дзюба — игрок штрафной, ему нужно отдавать передачи, чтобы он забивал

Тренер «Зенита»: Дзюба — игрок штрафной, ему нужно отдавать передачи, чтобы он забивал
Максим Хрущ
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что в санкт-петербургском клубе следят за выступлениями своих игроков в составе сборной России.

«Следим за своими игроками, иногда переписываемся. Говорили, что нужно держать удар после поражения, после победы во втором туре поздравили. Надеюсь, в третьем туре они покажут хороший футбол. Травма Жиркова? К сожалению, так случилось, пожелаем здоровья Юрию Валентиновичу. Его контракт? Пока не договорились, а там посмотрим, как будет.

Что происходит с Дзюбой? Он капитан сборной, все хотят, чтобы он тащил команду и забивал по два-три гола, но на таком уровне так не всегда получается. Он всегда хочет всегда показать свой лучший футбол, впереди очень важная игра. Дзюба — игрок штрафной, ему нужно отдавать передачи, чтобы он забивал и делал голевые передачи», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

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