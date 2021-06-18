Футболисты Англии и Шотландии преклонили колено. На трибунах был слышен свист

Сегодня, 18 июня, проходит матч сборных Англии и Шотландии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась в 22:00 мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Перед стартовым свистком футболисты Англии и Шотландии преклонили колено в поддержку популярной акции BLM (Black Lives Matter). На трибунах был слышен свист, а сотрудники стадиона сделали громче музыку, чтобы его заглушить. Об этом сообщил журналист Assosiated Press Роб Харрис на своей странице в "Твиттере".

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогают ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — турок Джюнейт Чакыр.



Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии.