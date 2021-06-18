Тошич: было бы приятно получить предложение от ЦСКА после завершения карьеры футболиста
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за казахстанский «Тобол», высказался о возможной тренерской работе в армейском клубе.
«Хотел бы войти в тренерский штаб ЦСКА? Пока я ещё футболист, надеюсь, буду продолжать до тех пор, пока позволит здоровье. После карьеры, конечно, посмотрим. Этот клуб я очень сильно люблю. Конечно, после футбола буду думать о другой работе. Если какое-то предложение поступит из ЦСКА, мне будет очень приятно», — приводит слова Тошича «Р-Спорт».
Сербский полузащитник защищал цвета московского ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время он завоевал с армейцами три титула чемпиона России, а также по два Кубка и Суперкубка страны. В составе московского клуба серб в 241 матче забил 47 мячей.
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