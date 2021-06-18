УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в Беларуси

УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси, информирует телеграм-канал Фонда спортивной солидарности страны, ссылаясь на ответ заместителя генсека УЕФА Кевина Лямура.
Так, все соревнования, запланированные в Беларуси на 2021 год, не состоятся. Кроме того, Лямур выразил поддержку спортсменам, борющимся за защиту собственных прав, в число которых входит право на свободу выражения мнений.
Напомним, 23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, вынужденно изменил маршрут и приземлился в Минске — поступило сообщение о минировании борта. Оно оказалось ложным, зато был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который находился в розыске белорусскими властями по статьям за экстремизм. Дошло даже до того, что в небо подымали истребитель для сопровождения пассажирского самолёта. История оказалась несколько запутанной, информация из разных источников часто не совпадает. Однако за принуждение борта к приземлению Минск получил ряд осуждений, критики и даже санкций от ЕС.
- 18 июня 2021
-
23:18
-
23:03
-
22:52
-
22:50
-
22:34
-
22:16
-
22:01
-
21:59
-
21:38
-
21:32
-
21:19
-
21:16
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:22
-
20:20
-
20:08
-
20:04
-
19:42
-
19:38
-
19:28
-
19:19
-
19:16
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:21
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:51