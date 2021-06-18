УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в Беларуси

УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в Беларуси, информирует телеграм-канал Фонда спортивной солидарности страны, ссылаясь на ответ заместителя генсека УЕФА Кевина Лямура.

Так, все соревнования, запланированные в Беларуси на 2021 год, не состоятся. Кроме того, Лямур выразил поддержку спортсменам, борющимся за защиту собственных прав, в число которых входит право на свободу выражения мнений.

Напомним, 23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, вынужденно изменил маршрут и приземлился в Минске — поступило сообщение о минировании борта. Оно оказалось ложным, зато был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который находился в розыске белорусскими властями по статьям за экстремизм. Дошло даже до того, что в небо подымали истребитель для сопровождения пассажирского самолёта. История оказалась несколько запутанной, информация из разных источников часто не совпадает. Однако за принуждение борта к приземлению Минск получил ряд осуждений, критики и даже санкций от ЕС.