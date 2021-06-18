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Сын Хуммельса отпраздновал автогол отца в матче Франция — Германия на Евро-2020

Сын Хуммельса отпраздновал автогол отца в матче Франция — Германия на Евро-2020
Никита Дарквеев
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Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Матс Хуммельс рассказал, что его трёхлетний сын отпраздновал автогол в матче первого тура группового этапа Евро-2020 со сборной Франции (0:1).

«К счастью, он ещё не знает, что такое автогол. Он считает, когда мяч в сетке — это всегда хорошо. Мне передали, что он отпраздновал мой гол. Наверное, всё-таки придётся немного обучить его», — цитирует Хуммельса Daily Mail со ссылкой на Bild.

Сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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