Стартовый состав Англии в матче с Шотландией — самый молодой в истории команды на турнирах
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Стартовый состав сборной Англии, который вышел на поле в матче второго тура группового этапа Евро-2020 с Шотландией, стал самым молодым в истории команды на крупных турнирах. Об этом сообщает Squawka.
Средний возраст 11 футболистов стартового состава англичан — 25 лет и 31 день. Напомним, на матч с Шотландией вышли Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунз, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден и Джеймс. После первого тайма счёт встречи 0:0.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогают ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — турок Джюнейт Чакыр.
Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии.
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