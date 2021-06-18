Экс-игрок «Зенита» Лумб: Дания выиграет в матче с Россией со счётом 2:0

Бывший защитник «Зенита» и сборной Дании Микаэль Лумб поделился мнением о предстоящем матче третьего тура группового этапа Евро-2020 со сборной России.
«Если взять уровень футболистов Дании и России, то они приблизительно равного уровня. Но если посмотреть на игру команды на этом турнире и вообще за последние полгода-год, то, откровенно говоря, сборная Дании имеет неплохие шансы на победу. На данный момент у нашей команды чуть больше качества. Все в Дании ждут три очка в предстоящей встрече. Тем более мы играем дома. Сборная получит очень мощную поддержку фанатов в Копенгагене. Думаю, Дания выиграет 2:0.
Ваш самый известный игрок в Дании — Артём Дзюба. Это действительно топ-форвард. Он забивал большое количество голов за «Зенит» и национальную команду. В чемпионате России хорош, в Лиге чемпионов был заметен. Большое уважение к нему», — сказал Лумб в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Полностью интервью читайте завтра, 19 июня.
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