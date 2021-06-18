«Лучший иностранный хавбек РПЛ и Влашич». «Спартак» подколол ЦСКА в соцсетях

Московское противостояние в социальных сетях продолжается. Сегодня пресс-служба «Спартака» в очередной раз попыталась подколоть ЦСКА.
Красно-белые опубликовали фотографию с матча сборных Хорватии и Чехии на чемпионате Европы. На снимке запечатлены полузащитник «Спартака» Алекс Крал и хавбек ЦСКА Никола Влашич.
«Лучший иностранный полузащитник РПЛ и Никола Влашич», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».
Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Хорватии и Чехии состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершился ничьей 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.
В группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии.
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