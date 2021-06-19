Моуринью: Эден Азар — невероятный талант с паршивой подготовкой
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игровых показателях нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара. Специалист и футболист вместе работали в лондонском «Челси».
«Азар — невероятный игрок с паршивой подготовкой. Представьте, как бы он выглядел, если бы на тренировках выкладывался на максимум.
Да, Азар — невероятный парень, он примерный семьянин, и кажется, что он не принадлежит к этому поколению игроков. Он очень тихий и полностью сосредоточен на семье, детях, на родителях. Но он выходит на тренировку каждое утро и мало работает. Когда он выходит на поле, не видно плодов трудной недельной работы, видно лишь отражение его таланта. Если бы он работал, то был бы суперпрофессионалом», — цитирует Моуринью AS со ссылкой на talkSPORT.
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