Моуринью: Эден Азар — невероятный талант с паршивой подготовкой

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игровых показателях нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара. Специалист и футболист вместе работали в лондонском «Челси».

«Азар — невероятный игрок с паршивой подготовкой. Представьте, как бы он выглядел, если бы на тренировках выкладывался на максимум.

Да, Азар — невероятный парень, он примерный семьянин, и кажется, что он не принадлежит к этому поколению игроков. Он очень тихий и полностью сосредоточен на семье, детях, на родителях. Но он выходит на тренировку каждое утро и мало работает. Когда он выходит на поле, не видно плодов трудной недельной работы, видно лишь отражение его таланта. Если бы он работал, то был бы суперпрофессионалом», — цитирует Моуринью AS со ссылкой на talkSPORT.