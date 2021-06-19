В УЕФА опровергли полную отмену соревнований под своей эгидой в Беларуси, о чём ранее появилась информация в СМИ.
«Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Беларуси.
Как сообщалось ранее, Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2021 года, финал чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет 2021 года и Конгресс УЕФА 2021 года не состоятся в Беларуси», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе УЕФА.
Напомним, ранее Фонд спортивной солидарности Беларуси сообщил, что УЕФА отказался проводить мероприятия под своей эгидой в стране.
Напомним, 23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, вынужденно изменил маршрут и приземлился в Минске — поступило сообщение о минировании борта. Оно оказалось ложным, зато был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который находился в розыске белорусскими властями по статьям за экстремизм. История оказалась несколько запутанной, информация из разных источников часто не совпадает. Однако за принуждение борта к приземлению Минск получил ряд осуждений, критики и даже санкций от ЕС. Именно с этим и связывали возможный запрет соревнований УЕФА в Беларуси.
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