«Незабываемый вечер». Главный тренер сборной Шотландии – об игре с Англией на Евро-2020

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал результат встречи второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Англии (0:0).

«Это был незабываемый вечер. Мы отлично играли. Я знал, что у нас в команде замечательные игроки, и они доказали это сегодня. Я рад за парней и весь персонал сборной.

У нас был шанс победить. У Англии тоже были моменты. По такой игре сложно было понять, кто настоящий фаворит в матче. И в этом заслуга наших игроков. Больше всего меня порадовало, что мы создавали моменты, когда владели мячом», — цитирует Кларка официальный сайт УЕФА.

Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии. Первое и второе место в таблице квартета занимают сборные Англии и Чехии, в активе которых по 4 очка — их ждёт очная встреча в 3-м туре группового этапа. Третье и четвёртое место делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку в стартовых двух турах.