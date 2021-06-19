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«Ротор» арендовал у «Динамо» 20-летнего Игоря Школика

«Ротор» арендовал у «Динамо» 20-летнего Игоря Школика
Вячеслав Моренко
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20-летний российский центральный полузащитник московского «Динамо» Игорь Школик проведёт следующий сезон в волгоградском «Роторе» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в «Твиттере».

В минувшем сезоне Школик отметился четырьмя появлениями за «Динамо» в матчах РПЛ, отыграв в сумме 24 минуты и не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в € 300 тыс.

Московское «Динамо» в 30 матчах набрало 50 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Зенит» (65).

Накануне стало известно, что «Динамо» продлило контракт с 18-летним нападающим Константином Тюкавиным.

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