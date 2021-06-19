Сборная Чили одержала первую победу на Кубке Америки, минимально обыграв Боливию

В Куябе (Бразилия) на стадионе «Арена Пантанал» состоялся матч второго тура группы A Кубка Америки – 2021 между сборными Чили и Боливии. Встреча завершилась победой Чили с минимальным счётом – 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этом матче чилийский форвард Бен Бреретон, поразивший ворота сборной Боливии уже на 10-й минуте матча. Результативную передачу на свой счёт записал Эдуардо Варгас, который в первом туре отличился в игре со сборной Аргентины (1:1).
Таким образом, чилийцы, набрав четыре очка в двух матчах, возглавили турнирную таблицу группы А, обойдя Парагвай (3), имеющий игру в запасе. Боливия, не набрав ни одного очка, занимает последнее место.
В следующем матче соперником обоих команд станет сборная Уругвая. Чили проведёт встречу с ними в ночь на 22 июня, а Боливия в ночь на 25 июня.
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