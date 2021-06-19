Саутгейт высказался об игре Кейна в матче Англия – Шотландия

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о выступлении 27-летнего нападающего Гарри Кейна в матче со сборной Шотландии (0:0)

«Мы должны взглянуть на всю игру в целом и на то, как мы работали с мячом. Дело не только в одном игроке. Шотландцы, как мне показалось, очень хорошо приглядывали за ним. Против пятерки защитников у нас было не так много пространства, к тому же, они очень плотно и агрессивно оборонялись. Сегодня нам не удалось подобрать ключи к их воротам», — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии. Первое и второе место в таблице квартета занимают сборные Англии и Чехии, в активе которых по 4 очка — их ждёт очная встреча в 3-м туре группового этапа. Третье и четвёртое место делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку в стартовых двух турах.