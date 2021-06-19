«Я не могу нравиться всем». Мората обратился к людям, критикующим его на Евро-2020

28-летний форвард сборной Испании Альваро Мората высказался о критике его игры в матче первого тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Швеции (0:0).
«Я воспринял эту критику после игры со Швецией нормально. Я начинал свою работу в сборной Испании с команды U-17, чтобы быть здесь и играть на этих турнирах. Меня не могут любить все. Когда есть критика, нужно уважать её, но просто слушать её – этого мало, нужно работать. В матче всё происходит так быстро, что у тебя нет времени думать о чём то.
Я не знаю, забью ли я завтра, но я буду выкладываться на 200%, как каждый раз, когда играю за сборную. Мнение людей не меняет моего настроения. Если я забью, я буду счастлив за тех, кто всегда со мной.
Понятно, что нападающий живёт за счёт голов. В матче со Швецией я провёл много беговой работы и, думаю, кое-что сделал хорошо, но, конечно, всё сводится к голам. Это часть нашей работы», — цитирует Морату Goal.
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