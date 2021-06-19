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Сергей Пиняев отправляется в расположение «Крыльев Советов»

Сергей Пиняев отправляется в расположение «Крыльев Советов»
Вячеслав Моренко
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16-летний российский нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отправляется в расположение самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщается в «Инстаграме» агентства Павла Андреева.

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.

16-летний футболист в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 500 тыс., а контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.

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