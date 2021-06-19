Сергей Пиняев отправляется в расположение «Крыльев Советов»

16-летний российский нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев отправляется в расположение самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщается в «Инстаграме» агентства Павла Андреева.
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.
16-летний футболист в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 500 тыс., а контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.
- 19 июня 2021
-
03:47
-
03:29
-
03:01
-
02:50
-
02:42
-
02:29
-
01:53
-
01:36
-
01:18
-
01:01
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:19
-
00:03
- 18 июня 2021
-
23:48
-
23:33
-
23:21
-
23:18
-
23:03
-
22:52
-
22:50
-
22:34
-
22:16
-
22:01
-
21:59
-
21:38
-
21:32
-
21:19
-
21:16
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:41