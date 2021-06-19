Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 19 июня

Сегодня, в субботу, 19 июня, на чемпионате Европы по футболу – 2020 состоится девятый игровой день.

Откроет программу встреча в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена» между сборными Венгрии и Франции в группе F. Начало матча – в 16:00 мск, трансляция – «Россия 1».

Затем сыграют другие представители той же группы F – сборные Португалии и Германии. Матч пройдёт в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена». Начало – в 19:00 мск, трансляция – Первый канал.

Закрывать игровой день будет встреча группы E между сборными Испании и Польши, которая пройдёт в Севилье (Испания) на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Начало – в 22:00 мск, трансляция – Первый канал.

Напомним, после 1-го тура в группе F лидируют Португалия (3) и Франция (3), а сборные Германии и Венгрии набранных баллов не имеют. В группе E испанцы идут на третьем месте с одним набранным очком, а противостоять им будет Польша, уступившая словакам (1:2) в первом туре.