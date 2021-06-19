Робертсон: очко даёт Шотландии шанс на выход из группы на Евро-2020

27-летний крайний защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон подвёл итоги встречи второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Англии (0:0).

«Одно очко даёт нам шанс на выход из группы. Игра во вторник будет интересной, но непростой. Этот результат должен придать нам уверенности в своих силах. Это значит, что мы можем достойно играть против лучших команд и доставлять им проблемы», — цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии. Первое и второе место в таблице квартета занимают сборные Англии и Чехии, в активе которых по 4 очка — их ждёт очная встреча в 3-м туре группового этапа. Третье и четвёртое место делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку в стартовых двух турах.