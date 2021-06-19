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Паулу Соуза: Польша в матче с Испанией должна показать свою силу и агрессивность

Паулу Соуза: Польша в матче с Испанией должна показать свою силу и агрессивность
Вячеслав Моренко
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50-летний португальский специалист Паулу Соуза, возглавляющий сборную Польши, высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Испании.

«Конечно, в матче с Испанией у нас будет меньше владения мячом, потому что нам будет противостоять очень техничная команда. Мы всегда работаем на победу, даже в таких сложных встречах, поэтому в игре с Испанией мы сделаем всё возможное.

Польша должна показать свою силу и агрессивность. Мы не можем создать голевые моменты для наших оппонентов, и чем агрессивнее мы, тем больше у нас шансов на победу. Мы работаем над нашей стратегией и своим менталитетом. Футболисты Польши должны проявлять агрессивность, решительность и позитив», — цитирует Соузу Football Espana.

Встреча группы E между сборными Испании и Польши, которая пройдёт в Севилье (Испания) на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха», будет закрывать субботний игровой день. Начало – 22:00 мск, трансляция – «Первый канал».

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