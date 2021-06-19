Аргентина оказалась сильнее Уругвая в матче Кубка Америки – 2021
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В Бразилиа (Бразилия) на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» состоялся матч второго тура группы А Кубка Америки – 2021 между сборными Аргентины и Уругвая. Встреча завершилась победой номинальных хозяев поля со счётом 1:0.
Победу аргентинцам принёс забитый мяч уже на 13-й минуте встречи 27-летнего опорного хавбека Гвидо Родригеса, выступающего в Испании за «Бетис». Результативной передачей отметился звёздный нападающий Лионель Месси, который в первом туре забил шикарный мяч со штрафного в ворота Чили (1:1).
Таким образом, Аргентина набирает четыре очка в двух матчах и делит с Чили первую строчку в турнирной таблице группы A, замыкает тройку Парагвай, в активе которого 3 очка. Уругвай и Боливия – без набранных очков.
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