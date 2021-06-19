«Челси» может купить игрока «Вулверхэмптона» Траоре, если не договорится с Хакими

Лондонский «Челси» рассматривает игрока «Вулверхэмптона» Адама Траоре в качестве возможной альтернативы Ашрафу Хакими, если по нему не удастся договориться. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что «Челси» продолжает вести борьбу за защитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими, на которого также претендует «Пари Сен-Жермен».

Лондонцы повторили предложение парижан в размере € 60 млн. Нерадзурри по-прежнему намерены выручить за 22-летнего футболиста больше. При этом «Челси» рассчитывает выиграть борьбу у «ПСЖ», предложив «Интеру» одного из своих игроков. Синие готовы включить в сделку защитника Эмерсона. Альтернативным вариантом является его партнёр по обороне Андреас Кристенсен.

В конце мая сообщалось, что «Челси» может потратить до £ 200 млн (€ 232 млн) на усиление в летнее трансферное окно. В списке желаний Тухеля — нападающий, полузащитник и защитник. В списке возможных трансферов Ромелу Лукаку, Гарри Кейн и Адама Траоре.