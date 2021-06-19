«Торпедо» расторгло контракт с Жигой Шкофлеком

Полузащитник «Торпедо» Жига Шкофлек покинул команду. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
26-летний словенец достиг соглашения о досрочном прекращении контракта. «Торпедо» поблагодарило игрока за сотрудничество и пожелало успешного продолжения карьеры.
Шкофлек перешёл в «Торпедо» в январе 2021 года из «Оренбурга». В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в ФНЛ, забил пять голов и сделал результативную передачу. До «Оренбурга» Шкофлек выступал за словенские «Рудар», «Алюминий», «Шампион» и польский клуб «Сталь».
В завершившемся сезоне Футбольной национальной лиги «Торпедо» с 72 очками заняло шестое место. В конце мая совет директоров «Торпедо» представил основные задачи, стоящие перед клубом в ближайшем будущем. Перед командой стоит задача выйти в РПЛ до 2024 года.
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