Лёв: у сборной Португалии в атаке есть не только Роналду

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Португалией.



«Вижу предельный настрой у своих футболистов по отношению ко всему. Все понимают, что мы должны прибавлять. Не секрет, что мы создали мало голевых моментов в первом матче. Над этим мы и работали. Возможно, мы уделяли слишком много внимания осторожной игре в обороне. Надо быть готовыми рисковать в фазе атаки.



У Португалии в атаке есть не только Криштиану Роналду, но четыре-пять футболистов с выдающимися качествами. Каждый из них способен в одиночку решить судьбу игры. Это гибкая, технически сильная команда. Остановить её очень сложно, так как сложно отобрать у неё мяч», — приводит слова Лёва пресс-служба УЕФА.

Матч Португалия — Германия состоится сегодня, 19 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.