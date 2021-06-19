Лёв: у сборной Португалии в атаке есть не только Роналду

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Португалией.
«Вижу предельный настрой у своих футболистов по отношению ко всему. Все понимают, что мы должны прибавлять. Не секрет, что мы создали мало голевых моментов в первом матче. Над этим мы и работали. Возможно, мы уделяли слишком много внимания осторожной игре в обороне. Надо быть готовыми рисковать в фазе атаки.
У Португалии в атаке есть не только Криштиану Роналду, но четыре-пять футболистов с выдающимися качествами. Каждый из них способен в одиночку решить судьбу игры. Это гибкая, технически сильная команда. Остановить её очень сложно, так как сложно отобрать у неё мяч», — приводит слова Лёва пресс-служба УЕФА.
Матч Португалия — Германия состоится сегодня, 19 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 19 июня 2021
-
09:49
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:20
-
09:17
-
09:05
-
09:00
-
08:48
-
07:58
-
07:26
-
06:53
-
05:59
-
05:37
-
04:55
-
04:39
-
04:29
-
04:05
-
03:47
-
03:29
-
03:01
-
02:50
-
02:42
-
02:29
-
01:53
-
01:36
-
01:18
-
01:01
-
00:55
-
00:48
-
00:38
-
00:33
-
00:19
-
00:03
- 18 июня 2021
-
23:48