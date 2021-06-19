ФИФА наказала сборную Мексики за гомофобные кричалки фанатов

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) применил санкции в отношении сборной Мексики за гомофобные кричалки фанатов, сообщает Reuters.



Напомним, болельщики сборной Мексики скандировали гомофобные кричалки во время матчей олимпийского квалификационного турнира с командами Доминиканской Республики (18 марта) и США (24 марта). По информации источника, комитет обязал мексиканскую национальную команду провести два домашних матча отборочного турнира ЧМ-2022 без зрителей. Организация также оштрафовала федерацию футбола Мексики (FMF) на 60 тыс. швейцарских франков (около € 55 тыс.).



«Надеюсь, это первые и последние санкции со стороны ФИФА. Как мы сможем провести чемпионат мира, если наши трибуны будут пустыми? Если не остановить это сейчас, последствия для мексиканского футбола могут быть разрушительными», — отметил президент FMF Йон де Луиза.



Таким образом, сборная Мексики проведёт без зрителей матчи с национальными командами Ямайки (2 сентября) и Канады (7 октября).

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