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Отец Черышева раскритиковал игру Головина на чемпионате Европы

Отец Черышева раскритиковал игру Головина на чемпионате Европы
Диана Валавичюте
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Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, поделился мнением об игре хавбека «Монако» и российской национальной команды Александра Головина.

«Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берёт мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Напомним, следующий матч группового этапа Евро-2020 сборная России проведёт с национальной командой Дании. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало матча — в 22:00 мск.

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