Маттейс де Лигт ошибся в послематчевом интервью. Защитник забыл, за какой клуб играет
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Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт допустил ошибку, давая комментарий журналисту после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (2:0).
«В матче с австрийцами нам довольно часто приходилось играть через длинные передачи. Мне как игроку «Аякса» непривычно делать это всё время», — приводит слова де Лигта Sport.es.
«Но вы же играете за «Ювентус», — отметил журналист.
«Да, конечно. Я имел в виду бывший игрок «Аякса», — поправил себя де Лигт.
Напомним, де Лигт перешёл в туринскую команду в 2019 году из амстердамского «Аякса» за € 85,5 млн. В завершившемся сезоне защитник провёл 27 матчей в Серии А, забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.
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