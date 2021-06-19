Маттейс де Лигт ошибся в послематчевом интервью. Защитник забыл, за какой клуб играет

Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт допустил ошибку, давая комментарий журналисту после матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (2:0).



«В матче с австрийцами нам довольно часто приходилось играть через длинные передачи. Мне как игроку «Аякса» непривычно делать это всё время», — приводит слова де Лигта Sport.es.



«Но вы же играете за «Ювентус», — отметил журналист.



«Да, конечно. Я имел в виду бывший игрок «Аякса», — поправил себя де Лигт.



Напомним, де Лигт перешёл в туринскую команду в 2019 году из амстердамского «Аякса» за € 85,5 млн. В завершившемся сезоне защитник провёл 27 матчей в Серии А, забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.

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