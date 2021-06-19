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Судья матча Хорватия — Чехия на Евро-2020 не дал доиграть командам 21 секунду

Судья матча Хорватия — Чехия на Евро-2020 не дал доиграть командам 21 секунду
Сергей Сорокин
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18 июня сборная Хорватии встретилась с национальной командой Чехии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) и завершился ничьей 1:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

Главный судья не дал командам доиграть матч до конца. К основному времени матча он добавил три минуты, но финальный свисток прозвучал, когда на секундомере значились две минуты и 39 секунд. Футболисты сборной Хорватии находились в атаке, поэтому они начали выражать активное недовольство случившимся.

Напомним, в группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии, встреча которых завершилась со счётом 0:0.

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