Аленичев: Украина сильнее России. Надеюсь, в плей-офф что-то изменится

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о первом матче сборной России с Бельгией на чемпионате Европы – 2020.
«С одной стороны, объективно мы вряд ли могли победить Бельгию. Но с другой, Россия сыграла робко и трусливо. Не поддерживаю тренерский штаб сборной за тактику в той встрече. Даже против первого номера рейтинга ФИФА реально показывать хороший футбол.
Пример — Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро — по крайней мере, пока. Шевченко и Ко показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чём не уступать даже одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится», — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».
- 19 июня 2021
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