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«Манчестер Сити» определился с будущим Александра Зинченко

«Манчестер Сити» определился с будущим Александра Зинченко
Сергей Сорокин
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который выступает на позиции левого защитника, останется основным игроком «горожан» на следующий сезон, сообщает Manchester Evening News. Главный тренер клуба Хосеп Гвардиола считает, что украинец великолепно подходит для этой роли.

Напомним, накануне спортивный журналист Андрей Сенькив в передаче YouTube-канала ТаТоТаке заявил, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко выступал за национальную команду на Евро-2016 на коррупционной основе.

Сенькив рассказал, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов с футбольными агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность Зинченко сыграть на Евро-2016, чтобы игрок смог набрать необходимое количество матчей за сборную для перехода в «Манчестер Сити».

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Источник: «Уфа» платила тренерскому штабу сборной Украины за участие Зинченко в Евро-2016
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