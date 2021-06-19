Главный тренер Португалии Сантуш: я совершенно не боюсь сборную Германии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча с национальной командой Германии на чемпионате Европы – 2020.
«Я совершенно не боюсь Германию. Думаю, обе команды уважают друг друга и достаточно сильны, чтобы решить исход матча. Но не стоит перегибать палку и утверждать, что Португалия – фаворит в матче с Германией на выезде. С таким настроем мои футболисты не добьются даже ничьей.
В определённый момент сборная Португалии стала командой, с которой стали считаться. Она была сильна и ранее, но четыре-пять ведущих сборных Европы хоть и отдавали должное Португалии и португальским футболистам, но внутри считали, что они сильнее и должны побеждать. Думаю, на данный момент никто в Европе и мире не считает, что с Португалией играть легко», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.
- 19 июня 2021
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