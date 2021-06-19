Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе перед матчем с Данией

Сборная России продолжает подготовку к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией. Сегодня, 19 июня, подопечные Станислава Черчесова проводят очередную тренировку в Новогорске.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе. Все остальные футболисты работают в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, на 26-й минуте матча 2-го тура группового этапа с Финляндией (1:0) Марио получил повреждение и покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандеса уносили с поля на носилках. Позже стало известно, что у игрока не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 22:00 мск.