Португалия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020 на Первом канале

Сегодня, 19 июня, состоится матч сборных Португалии и Германии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч сборных Венгрии и Франции можно на Первом канале, прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.



Напомним, в группе F, помимо португальцев и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Франции.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.