Лионель Месси отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Уругваем

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу в матче Кубка Америки с национальной командой Уругвая (1:0).
«Сегодня было важно победить. Это даст нам спокойствие для того, что будет дальше, чтобы мы оставались твёрдыми», — написал Месси в своём «инстаграме».
Победу аргентинцам принёс забитый мяч уже на 13-й минуте встречи 27-летнего опорного хавбека Гвидо Родригеса, выступающего в Испании за «Бетис». Результативной передачей отметился звёздный нападающий Лионель Месси, который в первом туре забил шикарный мяч со штрафного в ворота Чили (1:1).
Таким образом, Аргентина набирает четыре очка в двух матчах и делит с Чили первую строчку в турнирной таблице группы A, замыкает тройку Парагвай, в активе которого три очка. Уругвай и Боливия – без набранных очков.
- 19 июня 2021
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