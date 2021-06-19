Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Уругваем

Лионель Месси отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Уругваем
Сергей Сорокин
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу в матче Кубка Америки с национальной командой Уругвая (1:0).

«Сегодня было важно победить. Это даст нам спокойствие для того, что будет дальше, чтобы мы оставались твёрдыми», — написал Месси в своём «инстаграме».

Победу аргентинцам принёс забитый мяч уже на 13-й минуте встречи 27-летнего опорного хавбека Гвидо Родригеса, выступающего в Испании за «Бетис». Результативной передачей отметился звёздный нападающий Лионель Месси, который в первом туре забил шикарный мяч со штрафного в ворота Чили (1:1).

Таким образом, Аргентина набирает четыре очка в двух матчах и делит с Чили первую строчку в турнирной таблице группы A, замыкает тройку Парагвай, в активе которого три очка. Уругвай и Боливия – без набранных очков.

Новость по теме
Голевая передача Месси — в видеообзоре матча Аргентины и Уругвая на Кубке Америки
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021