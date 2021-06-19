Лионель Месси отреагировал на победу сборной Аргентины в матче с Уругваем

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на победу в матче Кубка Америки с национальной командой Уругвая (1:0).



«Сегодня было важно победить. Это даст нам спокойствие для того, что будет дальше, чтобы мы оставались твёрдыми», — написал Месси в своём «инстаграме».



Победу аргентинцам принёс забитый мяч уже на 13-й минуте встречи 27-летнего опорного хавбека Гвидо Родригеса, выступающего в Испании за «Бетис». Результативной передачей отметился звёздный нападающий Лионель Месси, который в первом туре забил шикарный мяч со штрафного в ворота Чили (1:1).



Таким образом, Аргентина набирает четыре очка в двух матчах и делит с Чили первую строчку в турнирной таблице группы A, замыкает тройку Парагвай, в активе которого три очка. Уругвай и Боливия – без набранных очков.

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