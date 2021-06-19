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Суарес — о поражении Уругвая в матче с Аргентиной: не так мы хотели начать Кубок Америки

Суарес — о поражении Уругвая в матче с Аргентиной: не так мы хотели начать Кубок Америки
Сергей Сорокин
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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (0:1) в матче Кубка Америки.

«Поражение огорчает. Не так мы хотели начать Кубок Америки. Я продолжаю верить в эту команду больше, чем когда-либо, потому что только вместе мы идём вперёд. Будьте уверены — всё только начинается!» — написал Суарес в своём «инстаграме».

Победу аргентинцам принёс забитый мяч уже на 13-й минуте встречи 27-летнего опорного хавбека Гвидо Родригеса, выступающего в Испании за «Бетис». Результативной передачей отметился звёздный нападающий Лионель Месси, который в первом туре забил шикарный мяч со штрафного в ворота Чили (1:1).

Таким образом, Аргентина набирает четыре очка в двух матчах и делит с Чили первую строчку в турнирной таблице группы A, замыкает тройку Парагвай, в активе которого три очка. Уругвай и Боливия – без набранных очков.

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