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«В эти моменты футбол уходит на второй план». Тьяго Алькантара — о случившемся с Эриксеном

«В эти моменты футбол уходит на второй план». Тьяго Алькантара — о случившемся с Эриксеном
Диана Валавичюте
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара рассказал о своей реакции на произошедшее с хавбеком «Интера» и сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1).

«Я думал лишь об одном: „Пожалуйста, пусть с ним всё будет в порядке“. Мы собирались тренироваться, когда это случилось. В такие моменты футбол уходит на второй план. Когда вы видите такое, вас накрывает волна смешанных эмоций: это и отрицание, нежелание играть, непонимание происходящего, и в то же время радость от того, что нам повезло играть в футбол. Надеюсь, Кристиан поправится. Прежде всего, я желаю ему вернуться к нормальной жизни, но также желаю, чтобы у него вновь была возможность играть в футбол», — приводит слова Тьяго The Guardian.

Напомним, матч был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось, а врачи посоветовали Кристиану установить специальный аппарат — кардиовертер-дефибриллятор. Накануне игрок был выписан из больницы.

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