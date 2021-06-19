«В эти моменты футбол уходит на второй план». Тьяго Алькантара — о случившемся с Эриксеном

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара рассказал о своей реакции на произошедшее с хавбеком «Интера» и сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1).



«Я думал лишь об одном: „Пожалуйста, пусть с ним всё будет в порядке“. Мы собирались тренироваться, когда это случилось. В такие моменты футбол уходит на второй план. Когда вы видите такое, вас накрывает волна смешанных эмоций: это и отрицание, нежелание играть, непонимание происходящего, и в то же время радость от того, что нам повезло играть в футбол. Надеюсь, Кристиан поправится. Прежде всего, я желаю ему вернуться к нормальной жизни, но также желаю, чтобы у него вновь была возможность играть в футбол», — приводит слова Тьяго The Guardian.

Напомним, матч был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось, а врачи посоветовали Кристиану установить специальный аппарат — кардиовертер-дефибриллятор. Накануне игрок был выписан из больницы.