Линекер: приятно видеть, что VAR столь же забавен и на других турнирах

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер поделился мнением о работе VAR на матчах чемпионата Европы – 2020. А матче английской национальной команды произошёл спорный момент с падением форварда Рахима Стерлинга в штрафной площади Шотландии.
«Приятно видеть, что VAR столь же забавен и на других турнирах. Это не пенальти», — написал Линекер в своём «твиттере».
18 июня сборная Англии встретилась с национальной командой Шотландии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 0:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом.
На протяжении всего матча Англия играла первым номером, но назвать существенным её преимущество было нельзя. Шотландия достойно противостояла именитому сопернику, не уступив в большинстве игровых аспектов. Голов в матче забито не было. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.
- 19 июня 2021
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