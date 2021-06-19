Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Линекер: приятно видеть, что VAR столь же забавен и на других турнирах

Линекер: приятно видеть, что VAR столь же забавен и на других турнирах
Сергей Сорокин
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер поделился мнением о работе VAR на матчах чемпионата Европы – 2020. А матче английской национальной команды произошёл спорный момент с падением форварда Рахима Стерлинга в штрафной площади Шотландии.

«Приятно видеть, что VAR столь же забавен и на других турнирах. Это не пенальти», — написал Линекер в своём «твиттере».

18 июня сборная Англии встретилась с национальной командой Шотландии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 0:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом.

На протяжении всего матча Англия играла первым номером, но назвать существенным её преимущество было нельзя. Шотландия достойно противостояла именитому сопернику, не уступив в большинстве игровых аспектов. Голов в матче забито не было. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.

Новость по теме
Англия сыграла вничью с Шотландией на групповом этапе Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021