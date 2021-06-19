Заболотный: в Санкт-Петербурге было тяжеловато из-за пандемии, но все ребята справились
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Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал об атмосфере в национальной команде в преддверии матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.
«Мы отправимся в Данию на день позже, но не вижу особой разницы, когда нам лететь. Подготовка не меняется: предыгровая тренировка остаётся прежней. В Питере было тяжеловато из-за пандемии коронавируса — мы постоянно были закрыты. Присутствовал определённый психологический момент, но все ребята справились. Всегда было, чем заняться», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 22:00 мск.
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