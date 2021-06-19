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Первый тренер Алексея Миранчука всё ещё не получил выплаты за переход игрока в «Аталанту»

Первый тренер Алексея Миранчука всё ещё не получил выплаты за переход игрока в «Аталанту»
Сергей Сорокин
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Александр Воронков, первый тренер полузащитника сборной России Алексея Миранчука, рассказал, что ему до сих пор не перевели солидарные выплаты за трансфер футболиста из «Локомотива» в «Аталанту».

«Сейчас «Спартак» получил выплаты за переход Лёши в «Аталанту», хотя он у них только 2-3 года был. А мне пока ничего не дали. Закона не существует в России – здесь всё на усмотрение администрации. В Европе, допустим, 25 процентов от компенсации идёт тренеру. Но у нас, допустим, «Олимп» получил деньги с Италии, а дальше они пошли непонятно куда. Я спрашивал – ответили, что получишь всё, что полагается. Но это ж не ответ.

В России вообще детские тренеры никому не нужны. 25 тыс. здесь была зарплата – смешно ведь, да? По две тренировки в день. И инициатива в России никому не нужна. Проявляешь инициативу, говорят: «Ты плохой, неадекватен, ненормальный, чуть ли не дурак». Вот и у меня так в Славянске. Убрали, потому что никому такой не нужен, со своим мнением. Вот работа в «Черноморце», – цитирует Воронкова Sport24.

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