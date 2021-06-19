Антон Заболотный подтвердил, что сборная наигрывает схему с двумя нападающими

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.
«У нас было теоретическое занятие, но оно в большей степени было посвящено нашей игре. Разбирать датчан будем ближе к игре: либо сегодня, либо завтра. Сборные на Евро здорово действуют в тактическом плане, играют агрессивно и быстро. Евро — большой турнир, все команды отдаются до последнего в каждом матче. Лично я впервые на таком крупном турнире, мне приятно здесь находиться. Хорошо, когда судьи дают бороться. Реформы судейские работают, там же постоянно происходят изменения… Вот и судейство движется вперёд, а не стоит на месте. Для футболистов, в том числе для меня, приятно, когда арбитры дают больше бороться.
Сложно объяснить, почему мы смогли забить лишь один гол в двух матчах. Но ведь не только у нас такая статистика. Это необъяснимо. Команда всегда работает над реализацией. Всё зависит от того, как складывается игра. Мы нарабатываем разные схемы, в том числе с двумя нападающими — всё будет зависеть от сценария матча. Мне комфортно работать как с Дзюбой, так и с Соболевым. Мы тренируемся вместе чуть больше месяца, поэтому более-менее сыгрались», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 19 июня 2021
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