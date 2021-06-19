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Кузяев: у меня была небольшая потеря памяти после столкновения с Кастанем

Кузяев: у меня была небольшая потеря памяти после столкновения с Кастанем
Салават Муртазин
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о самочувствии перед матчем с Данией.

«Со здоровьем у меня всё хорошо. Да, был неприятный инцидент во время игры, но никакого злого умысла с моей стороны не было. Знаю, что Кастаню провели шестичасовую операцию. Желаю ему только здоровья и надеюсь, что в скором времени он поправится. Что касается момента столкновения, у меня была небольшая потеря памяти. В течение часа пришёл в порядок. Сейчас всё отлично», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами.

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