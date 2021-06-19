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Далер Кузяев: сборная России готова дать отпор Дании

Далер Кузяев: сборная России готова дать отпор Дании
Салават Муртазин
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией.

«Для любой команды непросто, когда она первая пропускает. С Польшей же мы отыгрались, значит, в команде есть характер. Что касается игры с Данией, не нужно отсиживаться в обороне. Мы способны показать агрессивный футбол в Копенгагене, надо действовать смелее. Надеемся на лучшее.

После двух поражений датчане наверняка захотят реабилитироваться. Уверен, что с первых минут будет сумасшедший прессинг, они будут стараться владеть мячом. Но мы готовы к этому: наигрываем свою тактику и комбинации. Мы готовы дать отпор Дании», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 22:00 мск.

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