Далер Кузяев рассказал, как футболисты сборной России проводят досуг на Евро-2020

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о проблемах с реализацией и досуге футболистов.



«В матче с Финляндией нас немного подвела реализация. Я бы не сказал, что мы работаем конкретно над этим аспектом, стараемся задействовать все стороны игры. Понимаем, что в матче с Данией может быть не так много моментов. Надеемся, что фортуна с датчанами повернётся к нам лицом.



Каждый проводит досуг по-своему. Одни читают книжки, другие смотрят сериалы, третьи играют в компьютерные игры. Я же могу почитать книгу, посидеть в интернете, почитать новости. Можем с ребятами собраться и пообщаться. Всегда по-разному», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами.



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