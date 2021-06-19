«Уфа» обыграла «Балтику» в товарищеском матче
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В товарищеском матче калининградская «Балтика» встречалась с «Уфой». Игра прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой уфимской команды со счётом 2:0.
На 58-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Уфы» Александр Саплинов. Результативную передачу отдал хавбек Руслан Фищенко. На 81-й минуте нападающий Гамид Агаларов упрочил преимущество уфимской команды, забив гол после передачи полузащитника Филипа Мрзляка.
По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
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