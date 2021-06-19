Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» обыграла «Балтику» в товарищеском матче

«Уфа» обыграла «Балтику» в товарищеском матче
Диана Валавичюте
Комментарии

В товарищеском матче калининградская «Балтика» встречалась с «Уфой». Игра прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой уфимской команды со счётом 2:0.

На 58-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Уфы» Александр Саплинов. Результативную передачу отдал хавбек Руслан Фищенко. На 81-й минуте нападающий Гамид Агаларов упрочил преимущество уфимской команды, забив гол после передачи полузащитника Филипа Мрзляка.

По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 июня 2021, суббота. 12:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
0 : 2
Уфа
Уфа, Россия
0:1 Саплинов – 58'   0:2 Агаларов – 81'
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021