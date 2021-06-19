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«Покрышка challenge». «Рубин» показал новое испытание для Бакаева и Хакшабановича

«Покрышка challenge». «Рубин» показал новое испытание для Бакаева и Хакшабановича
Сергей Сорокин
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Полузащитники «Рубина» Сеад Хакшабанович и Солтмурад Бакаев сразились в точности в конкурсе с автомобильными покрышками. Соответствующий ролик появился в «инстаграме» «Рубина».

Сильнее в конкурсе оказался Солтмурад Бакаев. Он совершил две удачные попытки, на что Сеад Хакшабанович ответил одним своим попаданием.

Ранее «Рубин» приобрёл черногорского крайнего полузащитника шведского «Норрчёпинга» Сеада Хакшабановича. Футболист подписал контракт с российским клубом на пять лет. Хакшабанович будет выступать за «Рубин» под номером 99. «Рубину» удалось выиграть конкуренцию за игрока у итальянского «Милана». Главным аргументом стало то, что казанцы видят в Хакшабановиче высокий потенциал и готовы предоставить ему большое количество игрового времени.

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