«Покрышка challenge». «Рубин» показал новое испытание для Бакаева и Хакшабановича

Полузащитники «Рубина» Сеад Хакшабанович и Солтмурад Бакаев сразились в точности в конкурсе с автомобильными покрышками. Соответствующий ролик появился в «инстаграме» «Рубина».

Сильнее в конкурсе оказался Солтмурад Бакаев. Он совершил две удачные попытки, на что Сеад Хакшабанович ответил одним своим попаданием.



Ранее «Рубин» приобрёл черногорского крайнего полузащитника шведского «Норрчёпинга» Сеада Хакшабановича. Футболист подписал контракт с российским клубом на пять лет. Хакшабанович будет выступать за «Рубин» под номером 99. «Рубину» удалось выиграть конкуренцию за игрока у итальянского «Милана». Главным аргументом стало то, что казанцы видят в Хакшабановиче высокий потенциал и готовы предоставить ему большое количество игрового времени.