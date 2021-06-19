Эмиль Бохинен: смена тренера в ЦСКА действительно была большим сюрпризом

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал назначение Алексея Березуцкого на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.
«Смена тренера действительно была большим сюрпризом. Алексей Березуцкий в настоящее время делает всё от него зависящее, он справляется с работой наилучшим образом. Это долгий процесс, но с первых дней помаленьку становятся видны идеи, которые он хочет применить в работе с командой. Я обязательно расскажу детальнее, что поменялось, когда мы проведём больше тренировок с мячом. Сейчас слишком рано, для этого нужно пройти предсезонку.
Я уважаю его как наставника, и кроме этого он отличный парень. Я знаю, сколько всего Алексей сделал в ЦСКА как игрок. Мне кажется, ему подходит роль тренера, он умный, у него футбольный склад мышления. Мне в удовольствие работать с ним и с остальными членами тренерского штаба. Я действительно горжусь быть частью ЦСКА!» — приводит слова Бохинена пресс-служба московского клуба.
- 19 июня 2021
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