Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмиль Бохинен: смена тренера в ЦСКА действительно была большим сюрпризом

Эмиль Бохинен: смена тренера в ЦСКА действительно была большим сюрпризом
Диана Валавичюте
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал назначение Алексея Березуцкого на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

«Смена тренера действительно была большим сюрпризом. Алексей Березуцкий в настоящее время делает всё от него зависящее, он справляется с работой наилучшим образом. Это долгий процесс, но с первых дней помаленьку становятся видны идеи, которые он хочет применить в работе с командой. Я обязательно расскажу детальнее, что поменялось, когда мы проведём больше тренировок с мячом. Сейчас слишком рано, для этого нужно пройти предсезонку.

Я уважаю его как наставника, и кроме этого он отличный парень. Я знаю, сколько всего Алексей сделал в ЦСКА как игрок. Мне кажется, ему подходит роль тренера, он умный, у него футбольный склад мышления. Мне в удовольствие работать с ним и с остальными членами тренерского штаба. Я действительно горжусь быть частью ЦСКА!» — приводит слова Бохинена пресс-служба московского клуба.

Новость по теме
Алексей Березуцкий рассказал о задачах, которые стоят перед ЦСКА на сборах
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021