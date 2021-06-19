Венгрия — Франция: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы Венгрии и Франции на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Венгрии: Гулачи, Ботко, Него, Орбан, О. Солои, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.



Сборная Франции: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Рабьо, Динь, Погба, Канте, Гризманн, Бензема, Мбаппе.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.



Напомним, в группе F, помимо венгров и французов, выступают национальные команды Португалии и Германии.