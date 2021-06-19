Польский журналист: раньше думал, что Польша сильнее России. Теперь ничего от наших не жду

Польский журналист Дариуш Добек высказался об игре сборной Польши и национальной команды России на Евро-2020.



«Если смотреть на футболистов, думаю, Россия сильнее Словакии. Но у словаков лучше поставлено командное взаимодействие. Да, у них есть и высококлассные игроки, такие как Марек Гамшик и Милан Шкриньяр, но они сильны именно как команда. После встречи с Польшей Штефан Таркович заявил, что они играют за всю Словакию. И я думаю, они очень горды тем, что представляют свою страну.



А если сравнивать сборные России и Польши? До этой игры определённо считал Польшу сильнее. У нас есть более классные исполнители. Но после матча уже ничего не жду от нашей команды.



В сборной России знаю Головина. Капитана сборной России — Дзюбу. Черышева, Жиркова. Возможно, ещё кого-то, но прямо сейчас не могу вспомнить, извините», — цитирует Добека RT.